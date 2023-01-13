「跑吧」飲酒文化正夯，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館善用飯店周遭資源、搭上潮流文化，即日起至5月31日推出「跑吧條通 回到1912大正町」住房專案，邀請房客沈醉在大正浪漫的時代，標榜客人可「一邊跑吧！一邊喝吧！」有三間懷舊酒吧可選擇，持飯店贈送的條通跑吧兌換券到合作酒吧消費，可享買一送一或1912清酒一杯，入住精緻客房兩天一夜，加贈吃到飽自助式早餐、兩人同行，每人1200元起。

飯店另準備了日本原裝進口的特色啤酒、下酒零食以及日本人氣杯麵，無限熱飲迎賓點心至凌晨12點，平日加碼享延遲退房至下午1點。官網訂房加購高鐵車票享全台最低75折起優惠。

1912年大正時代，日本與西方積極展開文化交流，深受歐洲浪漫主義影響下的氛圍與思潮被稱為「大正浪漫」。台灣大正町街道也在同年開始建造，洋溢著濃厚的和洋風情，造就了國際化的開端，也開啟了台北林森地段最光輝亮麗的時代。捷絲旅林森館特別打造「跑吧條通 回到1912大正町」住房專案，邀旅人在杯觥交錯之間穿梭巷弄，回到條通文化的起點，體驗另類繁華夜生活的美好。

捷絲旅台北林森館專案中推薦的三間酒吧包括主打日本酒文化的「知心寮專業清酒吧」，店內的侍酒師擁有國際唎酒師執照，中英日文皆通，房客消費滿500元即能免費品嘗1912年清酒一杯。喜愛熱鬧的旅人則可前往原民「Shalom-sabar部落 bar」，店內熱情洋溢，舞蹈與歡笑聲不斷，不同國家的客人在此透過美酒結交新朋友，消費滿300即贈送特色下酒小點及小米酒乙杯。由老當舖改建而成的「當吧 PAWN BAR」，在40年代的復古建築中，有著創新的經營模式，來客可以花錢買醉，亦可典當有故事的物品折抵酒費，房客憑條通跑吧兌換券消費，可在平日享買一送一，假日享買滿兩杯，第三杯免費招待的優惠，以上房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金。

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