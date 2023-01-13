屏東勝利星村創意生活園區通海區第一波新進駐4家品牌，將於農曆春節前正式亮相，引入沉浸式展演設計、餐飲、屏東農特產等各具質感氛圍的藝文複合式空間，為市區精華商圈注入新意，也成了年節走春新景點。

勝利星村假日人潮絡繹不絕，往年春節期間結合屏東燈節活動更是人氣爆棚，今年除了勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區，4家品牌「厭世設計事務所」、「惦惦坐」、「Sun Chill桑丘」、「農禾屏大一號店」於年前陸續營運。

「厭世設計事務所」為勝利星村第一家提供沉浸展覽、設計服務與體驗課程為主題店家。(林和生攝)

「厭世設計事務所」為勝利星村第一家提供沉浸展覽、設計服務與體驗課程為主題店家，長年在外地從事設計的蕭富銓回到故鄉，以「聲活不厭世」理念，展開「音屏計畫」三部曲，讓屏東土地獨特而迷人的山海脈絡，以「沉浸式聲音體驗展演」的方式呈現給民眾，期望人們進入店裡時，緩緩放下生活中的厭世心情。

「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，社會新鮮人劉康任南漂屏東追逐夢想。(林和生攝)

「Sun Chill桑丘」主打精品咖啡與手作香氛，2位社會新鮮人劉康任、戴雙宇發揮各自專長，南漂屏東追逐夢想，店名取自山丘的諧音，結合屏東熱情的太陽與群山環繞，打造具有特色的咖啡藝文空間，在忙碌時間中駐足於此，滿足味覺和嗅覺的感官體驗。

以典雅質感風格的「惦惦坐」輕食咖啡，結合在地食材的健康訴求、特色飲品及甜點，讓來這裡的人都能「惦惦」享受幸福的放鬆時刻。另外，「農禾屏大一號店」則結合6家農會，販售屏東在地當季農特產品及新鮮的小農良食，推廣「食在地、食在季、好食在屏東」的理念。

屏東縣政府文化處表示，勝利星村園區目前將近90家品牌，店家涵蓋食衣住行育樂，讓人可以逛好逛滿，同時迎接春節來臨，勝利燈區以「去月球找玉兔，一起看地球」，從勝利區、成功區及通海區，共有15個主題燈組，讓民眾一起跟著超萌的兔兔，踏遊這座美麗的城市。