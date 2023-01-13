中央流行疫情指揮中心元旦起針對大陸4點直航入境者實施落地採檢，7日起則擴大至小三通入境對象。根據11日統計，大陸入境陽性率已從元旦當日的25％降至11.8％，降幅達5成以上，反映大陸疫情變化。指揮中心預估，接下來大陸預計還會有2波疫情，目前疫情集中於大城市，春運後的1波是將傳入鄉下，春節後則會再度回到城市，對台影響仍待觀察。

根據指揮中心統計，1月11日共1785人自大陸直航入境，其中201人陽性，陽性率為11.9％，而小三通入境者則有66人，其中5人陽性，陽性率為7.6％，2者合計11.8％。相較1月1日的25％，已下降5成以上。

大陸入境最新陽性率。（圖／指揮中心提供）

對於大陸的疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，大陸的疫情預計會有3波，第1波以大城市為主，第2波則會發生在春運後。春運開始後，疫情將從城市傳入鄉下，並在春節後再度傳回城市，對台灣的影響仍未定，還需繼續觀察到月底。

金馬春結交通專案，旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

至於國內本土疫情，莊人祥表示，根據7天移動平均值，疫情已從高峰下來，預期還會持續下降，春節期間可能會突然低一陣子，之後再升溫。