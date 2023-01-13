自從嚴格的抗疫規定在去年底陸續大鬆綁之後，目前的中國大陸，一方面得面對新冠病毒擴大感染的威脅，一方面也正加緊腳步恢復疫前的榮景。

路透社指出，無論從交通流量、搭機人數，甚至看電影的人潮來看，中國大陸前3大城市目前都已逐日增加。但是，不少當地重大經濟數據卻還是未見有轉機，不見立即性反彈。

專家學者認為，在新冠疫情這3年期間，中國大陸因抗疫嚴格規定，時不時就會進行大型封鎖，加上當地民眾手頭也不充裕，現在雖已大解封，但零售各業者想看到大幅成長榮景，恐怕還要再等上一段時間。不過，中央政府已承諾2023年將施以援手，尤其是對消費的部分。

全球各主要經濟體為了大力打壓通膨，採用大力升息方式，大部分的通膨未再創新高，但卻傷了經濟成長的動能。連鎖反應之下，全世界出口最大國中國大陸，也因需求端不佳出口也受到壓抑。

根據大陸官方數據，上個月新出口訂單已連續20個月出現萎縮。同時，也從11月46.7，再降至44.2，離景氣轉機點50大關愈來愈遠。大型製造業者的就業狀況也不怎麼樣，因為產能利用率不高，以及疫情期間很難找齊人力。

專家學者預估，中國大陸這個全世界第2大經濟體，可望從2023年第2季開始復甦，這都得拜消費力逐漸恢復以及政府基礎建設支出增加。不過，大陸的房地產若要反彈，可能需要比較久一點的時間。