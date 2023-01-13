一段影片在網路上瘋傳，一名女客人走進店內時意外跌倒，櫃檯女員工趕緊起身上前關心，沒想到衝出櫃台時也「跟著跌倒」，2人相差不到5秒接連跌倒，讓網友紛紛笑說「最佳員工，30個月年終跑不掉」、「跌得比客人慘，年終加分」，也有人說「跪賓，我馬上體會你的感同身受」、「好一個禮尚往來」。

有網友在臉書「爆廢公社」分享影片，一處店面當時有名女客人推開門入內時不慎失足跌倒，全神跪坐地上，沒想到下一秒坐在櫃檯的女員工見狀，準備起身上前關心，竟也當場滑倒全身趴在地上，影片為店內監視器畫面，原PO分享笑說「身為前台，當貴賓不小心跌倒了，該怎麼做才不會讓對方覺得尷尬？」

一段影片在網路上瘋傳，一名女客人走進店內時意外跌倒，在櫃檯的女員工趕緊起身上前關心，沒想到衝出櫃台時也「跟著跌倒」，2人相差不到5秒接連跌倒。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中該名顧客進路店內後疑似被自己的腳絆倒，踉蹌幾步後當場跪坐在地上，櫃台的女員工則是心急著上前關心，竟在光滑的地板滑倒，全身趴在地上，倒地後還不忘看向女顧客，逗趣影片引起網友討論。

網友紛紛留言「很有愛的員工，希望兩人平安」、「趴在地上比較好講話」、「尷尬完全解除」、「後來變成在地好朋友」、「最佳員工，30個月年終跑不掉」、「跌得比客人慘，年終加分」、「跪賓，我馬上體會你的感同身受」、「好一個禮尚往來」、「地板擦得太乾淨了」、「很擔心她們撞傷下巴骨折」、「這員工臨場反應滿好的，值得嘉獎」、「同理心開滿」、「地板是多滑？大家一起摔就不尷尬」。