F-35戰機問題不斷

多年來，美國F-35戰機專案始終擺脫不了延遲，超支和技術故障的等問題困擾。而這些問題促使五角大廈決定，要為較舊型戰機延壽。

然而，據《商業內幕》（Business Insider）網13日報導，美國國會稽核處（GAO）在新報告中警告，為戰機延壽並不能保證，它們能滿足未來需求。

要是F-35數目不夠，那像F-16等較老舊的戰機就得繼續服役，以彌補這缺口。連帶的，為了幫較舊的戰機延壽，只好挪用原本能拿來採購新戰機的資金，結果這些舊機在現代戰場上又可能不敷執行任務所需。

美國國會稽核處在戰術戰機的新報告中警告，儘管延壽專案是讓現有戰機維持運作的方式之一，但並不保證，當有必要時，它們能派上用場，或是它們會具備滿足未來需求所必要的能力。

按照五角大廈計畫，F-35將成為美國海、空和海軍陸戰隊戰機的骨幹，以汰換海軍和陸戰隊的F/A-18 C/Ds、海軍陸戰隊的AV-8B、空軍的A-10，還有最重要的，就是為數最多的空軍F-16戰機。