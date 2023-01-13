台南市刑大新營區隊約有100人，占台南市刑大警力8成。（程炳璋攝）

台南市刑警大隊自台南縣市合併升格，因地域廣大，拆成南、北2隊，分隔至今12年，最近市刑大戰力調整，已決定農曆年後，南區隊20多名隊員將移撥至新營合併，統合運用警力，部分長期定居在市中心的警員十分困擾。台南市刑大隊長林宏昇認為勢在必行，但強調未來必再覓地搬遷到市中心。

台南市合併升格時，台南市刑大原編制8支偵查隊，因地域廣大，拆為安南區隊與新營區隊，彼此南、北相隔50公里。因刑事警力減少，刑警大隊再裁併為7隊，南區隊僅剩2、4、6隊，每隊7人。

台南市刑大原本編制警力200多人，現僅有120多人，已是6都最少，今年元旦實施新勤休制度，人力耗費在輪值上，調度更加捉襟見肘，偵查能量大減。

台南市去年發生學甲槍擊案，林宏昇一肩扛起辦案壓力，有感於手上警力南、北分散難以調度管理，決定春節後將南、北兩隊合併到新營區隊。

台南市刑大現有8成警力編在地處偏遠的新營區軍方團管區大樓，僅有20多名刑事人員編在安南區舊地政大樓，南、北分隔12年，這些人早在市中心定居、生活，眼見年後突然就要到新營區上班，工作、家庭無法兼顧，每個人都大嘆無奈。

林宏昇表示，台南市刑大分隔2地運作已是全台罕例，人員分散難以管理、辦案績效差，合併可提升偵查能量，勢在必行。但他強調台南市政府需投資治安，重視警力配置問題，審酌適中地點整合刑事警力。