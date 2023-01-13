中鋼(2002)112年元月13日周五召開112年2月份月盤鋼品盤價會議，會中決議月盤盤價續揚，各項鋼品內銷盤價調整金額，熱軋鋼板(一般料)、電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)均調漲500元；熱軋鋼捲(API)調漲800元；熱軋鋼捲(一般料、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)亦皆上漲1000元。

全球近全面解封，鋼價U型反轉儼然成形，下游接續進入補庫存階段，籲盼各用鋼產業應積極備料把握商機，以迎接鋼市上漲格局。中鋼決議，一一二年二月份盤價以接軌國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機。同時考量適逢農曆春節前夕，下游生產調度需時間因應，據此，本次盤價適度調漲500~1000元，並未完全反映原物料成本高漲壓力，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，盼攜手下游共同迎接鋼市新局，掌握兔年躍進先機。

國際通膨觸頂回落，美國聯準會升息步調收緩，大陸全面解封，俄烏雙方釋出和談意向，景氣逆風逐漸緩解。美國就業市場穩健強勁，歐洲經濟築底回穩。大陸邊境解封後推動大規模經濟刺激政策，提振需求加速回溫。今年台灣公共建設計畫經費規模近6000億元，輔以大宗物資減稅、續行節能家電與電動車購置補助，主計總處預估今年台灣經濟成長率達2.75%，維持穩健成長步調。

用鋼需求方面，大陸遞延的剛性需求預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，房市與車市等振興政策引領鋼市重返上升軌道。全球車市晶片短缺困境近期已有好轉跡象，加速汽車產銷規模復甦，S&P Global預估今年全球新車銷量成長5.6%至8360萬輛。大陸解除動態清零後用鋼產業重啟回補庫存，世界鋼鐵協會worldsteel原先預估今年用鋼需求成長1%(約1815萬噸)，可望進一步上修。

鋼鐵供給方面，主力鋼廠減產效果浮現，歐洲鋼廠已關停歐洲整體粗鋼產能四成(約6400萬噸)，大陸鋼廠持續減產，中鋼協預計去年大陸粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2.2%，大陸冶金規畫院預估今年粗鋼產量料將再減少1%至10億噸；World Steel Dynamics(WSD)預期今年全球粗鋼產量為18.22億噸，年減少1.5%。全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，預期農曆年後鋼市進入補庫存階段。

原物料價格方面，鐵礦砂價格超過每公噸120美元水準，大陸擬取消限澳煤禁令，並同步恢復煤炭產品進口關稅，帶動冶金煤價格突破每噸300美元，致使煉鋼成本攀升，支撐國際鋼價漲勢。美國當地熱軋流通價格回升，自去年12月低點累積漲幅每噸超過110美元，上漲至每公噸800美元左右；韓國POSCO調漲一月份內銷熱軋價格每公噸5萬韓圜(約38美元)；寶武鋼廠二月份內銷出廠價相較上月提漲每公噸50~100人民幣(約7~14美元)；越南台塑河靜鋼廠亦提漲熱軋每噸40美元；美歐主流鋼廠連番調漲，美國Nucor鋼廠再次推漲薄板價格每公噸約55美元，歐洲鋼廠ArcelorMittal調漲每公噸86美元，國際鋼價強勁漲勢料將延續。

另外，歐盟擬自今年10月起試行「碳邊境調整機制CBAM」，試行期間進口商須針對進口鋼鋁製品與部分下游製品提報碳排放量，並擬於2026年正式開徵碳關稅，綠色溢價與碳中和趨勢預告高鋼價時代來臨。我國政府本月已三讀通過氣候變遷因應法案，徵收碳費法源逐步成形，中鋼全產品已完成排碳強度及碳足跡認證，呼籲下游應超前部署因應國際減碳的中長期目標。