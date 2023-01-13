晶圓代工廠力積電(6770)今（13）日召開線上法說，公布2022年第四季稅後淨利19.2億元，季減達68.37％、年減達69.03％，每股盈餘（EPS）0.48元，雙創近2年低點。不過，全年稅後淨利216.35億元、年增達34.45％，每股盈餘5.8元，仍改寫年度新高。

力積電2022年自結第四季合併營收143.63億元，季減達25.13％、年減達27.31％，為近7季低點。營業利益28.09億元，季減達56.02％、年減達62.75％，使毛利率34.84％、營益率19.56％，分創近7季、近8季低點。

合計力積電2022年自結合併營收760.87億元、年增15.95％，毛利率46.76％、營益率34.6％，優於前年42.04％、30.62％。稅後淨利216.35億元、年增達34.45％，每股盈餘5.8元，仍全數改寫年度新高。

觀察力積電去年第四季產品概況，動態隨機存取記憶體（DRAM FDY）自28％略升至29％，驅動IC自20％續降至15％。離散元件自14％升至16％，電源管理晶片自12％升至16％，嵌入式邏輯（IMC）自8％升至10％，NAND Flash自5％略升至6％。利基型DRAM自6％略降至5％，CMOS影像感測元件（CIS）自7％降至3％。

力積電總經理謝再居表示，去年第四季延續第三季市場低迷狀態，從手機、電腦應用的驅動IC到電源管理晶片需求均顯疲弱，加上年底適逢長假前夕，以及中國大陸解封後疫情複雜因素，部分客戶提前封關，影響公司12月出貨及營收甚大，第四季稼動率僅能維持約7成。

資本支出方面，力積電發言人譚仲民指出，公司2022年原定資本支出為8.4億美元，實際執行僅6.5億美元，主因銅鑼廠裝機遞延、產能下修，其他廠區設備交期亦有遞延。支出比重方面，8吋約6％、12吋銅鑼廠區占72％、其他廠區約22％。