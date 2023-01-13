拜登政府去（2022）年10月初祭出最嚴厲禁令，禁止先進製程晶片和製造設備出口到大陸。白宮也呼籲盟國日本、荷蘭採取相同行動，制裁大陸晶片業，但日荷兩國不太可能「立即」做出承諾。有消息指出，日本態度有所顧慮的原因在於，該國半導體設備商東京威力科創，有四分之一營收來自大陸市場。

路透社引述消息人士指出，美國總統拜登將於周五（13日）和17日分別與日本首相岸田文雄和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在白宮會面，屆時將安排論討論對大陸實施出口管制議題。

消息人士說，日荷官員這次訪美，不太可能立刻做出宣布，只能算是持續

磋商的一部分。

拜登政府去年10月發布全面出口管制措施，嚴格限制中國大陸取得美國先進晶片製造技術和設備，以削弱北京當局用高階晶片發展軍事的能力。

但美國尚未說服日荷兩盟國跟進祭出晶片設備限制措施。日本東京威力科創（Tokyo Electron）、荷蘭艾司摩爾（ASML）都是全球半導體設備重要製造商。

日本雖在上周承諾，將與拜登政府在對陸出口管制議題上密切合作，但始終未明確表態會配合到何種程度。然而日本態度猶豫不決其來有自，據半導體產業協會（SIA）數據，日本先進晶片設備全球市占高達27%，為主要供應國，其中半導體設備商東京威力科創，有四分之一營收來自大陸。

而擁有先進極紫外光（EUV）設備的荷商艾司摩爾，受到衝擊不會太嚴重，因為艾司摩爾在大陸以外還有很多客戶，包括台積電、三星、英特爾等。

一位產業消息人士透露，日本企業可往東南亞等地拓展市場，來彌補大陸流失的生意。他認為，不論如何，日本半導體策略都會跟著美國的腳步來進行。