勞動部13日會同經濟部及地方主管機關於北、中、南三地同步實施春安聯合檢查，檢查包括中油桃園煉油廠歲修作業工程、台中港區離岸風電相關場所、以及高雄興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程。勞動部表示，藉由中央與地方合作，共同宣示關懷勞工工作安全，呼籲事業單位落實各項防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

勞動部今日兵分三路，勞動部長許銘春親自出席南區聯合檢查前往興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程，經初步統計發現違反19項，停工1處，罰鍰77萬，勞動部次長王安邦出席北區聯合檢查，針對中油桃園煉油廠場內歲修作業及其他工程檢查，發現違反法令23條，停工處分7處、罰鍰處分約36萬元。

勞動部次長王尚志則是出席中區聯合檢查，針對世紀樺欣風能股份有限公司、天力離岸風電科技股份有限公司及西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程等離岸風電相關場所進行職業安全衛生檢查，初步發現共違反31項次、停工2項次，違反內容以墜落、物體飛落、火災、感電、化學品管理、自動檢查等防護措施及人員訓練不足為主。

勞動部於去年12月27日正式啟動為期41天之「112年春安期間加強勞動檢查實施計畫」。勞動部也重申，處分不是目的，雇主能確實改善才是重點。因此特別呼籲，雇主在此歲末年初期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場的安全設施及管理絕對不能疏忽，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，讓每位勞工朋友都能平安健康的迎接春節的到來，以及快樂的享受過年假期。