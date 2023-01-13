台北市長蔣萬安今出席上任後首次交通會報，他強調，應盡快洗刷「行人地獄」汙名，警方務必針對車輛不停讓積極執法。台北市交通大隊回應，會持續針對車輛不停讓行人、行人違規、人行道違停列為重點取締項目，增派警力加強執法。

根據台北市交通局統計，去年取締車輛不停讓行人案1萬9121人，比2021年多了5932件，蔣萬安今表示，近日國外媒體報導台北市是「行人地獄」，他非常重視交通安全，一切以安全為最優先考量，身為首都要建立安全友善的交通環境，特別是要以用路人角度出發，而相關單位也責無旁貸，交通局、工務局要將交通安全基礎設施規畫好，警方針對車輛不停讓要積極執法，並就行人不違規列為施政方向，各局處協力盡快洗刷汙名。

交通大隊表示，為灌輸駕駛人及行人之正確路權觀念，將持續要求各分局針對車輛不停讓行人、行人違規、人行道違規停車等違規行為列為重點取締項目，增派警力加強執法，並利用各項公開場合加強宣導，盼執法手段及教育作為方式並進，以維護交通安全，另也會同交通局等單位針對行人發生交通事故路段，辦理會勘檢視交通設施改善事宜，以保障行人通行空間及用路安全。

針對標線型人行道議題，交通局長謝銘鴻強調這屬於權宜做法，實體人行道仍是長期目標，目前廣設標線型人行道，雖仍會出現違規停車，但立法院正在修法，未來人行道違停民眾可直接拍照檢舉，會有忌憚效果，取捨後標線型人行道優點會比缺點多。至於是否在標線型人行道旁加裝阻隔防止違停，謝銘鴻說，台灣機車、腳踏車量大，過去加裝阻隔反讓事故量成長，且商家也有進出需求，有不少缺點需克服，透過宣導的方式，讓駕駛不要違規停車，是較好的做法。

另外，蔣萬安聽取捷運局「捷運系統規畫及建置情形」後表示，捷運東環段是接下來交通建設的重中之重，是他對於市民朋友的具體承諾，也是整個台北都會區未來交通發展非常重要的基礎設施，不管是內湖地區，或是捷運東環段周邊居民對此都有非常大的期待及支持，絕對有重要性與迫切性，希望捷運局及相關單位能積極爭取中央核定，盡快進入計畫實際作業階段，以及後續包括細部計畫、發包施工，全力爭取儘速動工；而民汐線也希望基隆捷運與汐東捷運整合，市府再來繼續辦理台北市段的檢討規畫部分。

而蔣萬安在聽取交工處「台北市自行車路網精進作為」報告後表示，很多市民朋友跟他反映台北市自行車道雖布建日趨完整，但在自行車騎士使用頻繁的情形下，行人在人行道上走常常要擔心被自行車騎士撞到。他指示交工處應就人車共道、避免行人擔心被自行車衝撞的部分進行研究，並提出可行方案，避免市府鼓勵騎乘自行車、推動YouBike，美意卻被打了折扣，也讓民眾能有安全的步行環境。