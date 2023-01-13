俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在國家電視台播出的一次會議上，公開斥責一位副總理兼部長，斥責他在採購民用和軍用飛機的事情上，因官僚作風一再拖延，整個過程長達數分鐘，普丁還不忘翻白眼。

THREAD: a short look at a scolding from Putin & what it tells us about modern Russia.



Today Putin slammed head of Ministry of Industry & Trade Denis Manturov for not signing any new contracts for aircraft in 2023.



Putin was pictured dramatically eye-rolling & paper shuffling. pic.twitter.com/vaCZogudBD — Emma Burrows (@EJ_Burrows) January 11, 2023

據英國《衛報》（The Guardian）13日報導，普丁在與官員的現場視訊會議中顯得很激動，他在2023年首場政府會議上，飆罵副總理兼貿工部長曼特羅夫（Denis Manturov）好幾分鐘，指責他在訂購民用和軍用飛機因官僚作風一再拖延。

曼特羅夫曾多次陪同總統出訪，並被認為得到了總統的青睞，他試圖為他的延誤進行辯護，解釋說他的部門將在聖彼得堡建造以前在烏克蘭製造的直升機發動機，這時普丁翻了翻白眼，回答說：「太久了，太久了......我請你加快這項工作。」

曼圖羅夫向普京承諾，他將向國有航空公司提供1750億盧布（近新台幣783億元），用於租賃2023年至2025年的民用和軍用飛機。然而，普丁打斷了他的話，聲稱這些合約都還沒有準備好。

他斥責說：「我知道企業還沒有拿到合約，董事會都 告訴我了。」「你到底是什麼人，在裝傻嗎？什麼時候才能簽訂合約？」

「這700架飛機，包括直升機，需要和國防部一起制定，這樣才能明確：軍事部門要訂購多少，民用機隊要訂購多少。一些企業仍然沒有訂單，甚至是2023年的訂單。」

普丁表示：「每個人都明白這些問題的緊迫性，」「這一切都必須在一個月內完成。」「不，不要試圖做得最好，要在一個月內完成。你不明白我們所處的情況嗎？它需要在一個月內完成，不能再晚了。」

俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）後來援引克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov），對普丁向曼圖羅夫的斥責表示：「這是一個正常的工作流程，」。