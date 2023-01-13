「我的房子值多少錢？」是不少屋主賣房時最頭痛的問題，多數人的買賣經驗較少，會選擇委託仲介為房屋估價及銷售，就給了有心人及黑心仲介操作空間，利用屋主對專業的信任，刻意壓低房屋售價，此時，黑心仲介就能連手投機客「以低價買進高價售出」，從中賺取驚人價差獲利，讓屋主及下一手買家蒙受巨大財產損失。永慶房屋經紀人陳忠琦的一位客戶，就是被低估房屋價格的受害者，差點白白損失260萬！

屋主將黑心仲介當朋友 房屋卻慘遭賤賣

「房屋買賣是人生大事，民眾若有賣房需求，一定要請仲介提供區域完整的成交行情，才能保障權益不受損。」陳忠琦表示，一位屋主因長年於南部生活，不了解北部房價，又不幸委託給不誠實的黑心仲介，差點以近市價7折賤賣房子，市場行情與黑心仲介估價整整相差了260萬！

陳忠琦分享，屋主在數十年前買下南港的一間公寓後長年出租，所以不清楚當地的房價行情，且多年來都是委託這位仲介為他管理收租事宜，因此賣房時也不疑有他，直接委託同一位仲介銷售，所幸鄰居及時發現他的房屋售價遠低於市場行情好心提醒他，屋主才發現，認識多年的朋友竟然將他的房屋賤賣。屋主也在鄰居的建議下，找上永慶房屋為房子重新估價。

誠實房仲駁黑心話術 為屋主挽回260萬、27%價差

陳忠琦指出，該名仲介為屋主估價時，並未提供任何一筆附近的成交資訊給屋主參考，還一直強調房子老舊、出租多年屋況較差等劣勢，忽略路段、社區環境及區域未來發展性等優點，要屋主以單價36萬、總價700萬便宜出售，還以「賣太高沒人要」的說法，把房子嫌得一無是處。陳忠琦強調，「影響房價的因素多，除了房子本身屋況，地點及市場供需狀況都會影響房價表現，黑心仲介只以屋況作為估價的唯一依據，實在不合理。」

而陳忠琦觀察，與屋主房屋條件相似的區域成交行情落於49-51萬之間，即使屋主房屋的樓層較低，合理成交價格應有單坪50萬，建議屋主以960萬總價出售，與黑心仲介估價相差260萬！屋主在聽完陳忠琦的說明後，認為陳忠琦的估價不僅客觀、有完整成交行情參考，解釋也十分有耐心，決定將房屋委託陳忠琦銷售，最後也成功以每坪50萬元的行情，960萬總價圓滿成交。

永慶房屋「真房價保證」 讓消費者購售屋都安心

陳忠琦表示，「這位屋主真的非常善良、非常信任我們，很開心最後由我們為屋主以960萬元的合理行情圓滿成交，為屋主挽回260萬價差，沒有讓黑心仲介及投機客利用屋主的信任中飽私囊！」陳忠琦提醒，房屋買賣總價高，賣房時，若房屋單坪價格被低估10萬元，3房房型至少有30坪，價差就高達300萬，由此可知，是否委託給可靠、誠實的房仲真的很重要！

永慶房屋成立以來，秉持「先誠實再成交」精神，不只嚴格自律、提出三不承諾，堅持不炒房、不隱瞞、不造假，還提出業界唯一買賣方全保障的「真房價保證」，承諾若永慶經紀人配合投機客低買高賣，助長炒房風氣，或是隱瞞上一手成交行情、提供假的實價登錄資訊，最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬，展現誠實服務決心，讓消費者購售屋都安心。