台灣房仲第一品牌的永慶房產集更自2023年1月9日起陸續展開全台尾牙大串聯！12日永慶屏東四品牌：永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產經管會，聯手斥資百萬元，盛大舉辦尾牙派對！總共席開50桌，超過500人參與，屏東縣縣長周春米、屏東市市長周佳琪等眾多貴賓也親臨會場，與屏東區加盟同仁歡慶豐收的一年。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成開心表示，屏東區加盟夥伴承襲集團對「先誠實再成交」理念的堅持，讓消費者紛紛主動上門、指名服務，帶動區域績效近幾年年年創新高，讓永慶加盟四品牌在屏東區績效越來越亮眼，區域加盟店數也即將突破40店！未來深度聯賣將會持續發揮優勢，幫助所有加盟店東更上一層樓。

永慶不動產屏東區經管會會長鄭景鴻也分享，「先誠實再成交」的理念不只獲得消費者信賴，更獲得許多業界精英的贊同，紛紛加入永慶的行列，讓店東們組織擴編、展店都十分快速，永慶加盟「最強創業平台」的美譽，果真名符其實！

屏東市市長周佳琪（左2）和永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成（右2），一起與永慶屏東區加盟同仁歡慶過去一年的亮眼成績。(圖/永慶房產集團提供)

尾牙現場笑聲不斷 員工爽抽黃金大獎！

永慶屏東區加盟四品牌的「尾牙派對」以奢華菜色揭開序幕！餐桌上龍蝦、烏魚子、醉鵝、鮮魚、排骨等山珍海味全數齊備，給予所有加盟店東們最豐盛的饗宴。還有飯店招牌之一的超澎派海鮮羹，匯聚扁魚、香菇、筍絲、白菜、蝦仁等豐富新鮮食材，羹湯晶瑩剔透、香氣撲鼻，足見師傅功力！

尾牙活動以幽默逗趣的小丑表演暖身開場，表演者生動的神情和充滿反差感的詼諧趣味，逗得現場同仁哈哈大笑；也邀請到曾經參與過「超級星光大道」、「超級偶像」等著名選秀節目、人稱「歌界女神」的宋本丸引吭高歌、炒熱氣氛。到了人人期待的尾牙抽獎，現場更搬出黃金、60吋平面電視、Apple iMac 24吋M1晶片電腦、GOGORO機車、空氣清淨機、萬元紅包等眾多好禮。

永慶屏東區加盟四品牌尾牙除了有豐盛餐點，還準備多種現場表演，與同仁同樂。(圖/永慶房產集團提供)

深度聯賣發威！永慶屏東區加盟四品牌業績不斷成長

鄭景鴻表示，2022房市雖然在下半年有所降溫，但是永慶加盟四品牌屏東區的全體夥伴，透過誠實透明的服務，以及友店之間深度聯賣和緊密合作，迅速為消費者圓滿購售屋需求。讓所有屏東的加盟店還是能突破2021年的紀錄，持續向上成長！鄭景鴻開心表示：「我自己的5間店，績效都有2-3成的成長！」面對2023年，永慶屏東區加盟四品牌將做好充足準備，迎接逆勢成長的未來。

永慶房產集團自1月9日起於全台各地舉辦16場尾牙，總計席開1,800桌，預計超過24,000人同歡。其中「永慶房產集團聯歡尾牙」，1/19將在台北南港展覽館壓軸登場，預計有4千名員工及眷屬出席同樂。