最狂考生！一名網友分享，考學測驚見一位考生穿著7-Eleven的制服來考試，讓他忍不住驚呼「怎麼有人上班到一半跑來考試」，引起網友們熱烈討論，許多人留言為其喊加油，另也有人歪樓說，小七提供代考服務？讓不少人爆笑。

一名網友今在臉書社團《路上觀察學院》上分享一張照片，只見學測考場中，有一位考生竟然穿著7-Eleven的制服，乍看之下超級醒目，也讓原PO驚呼「怎麼有人上班上到一半，就跑來考學測？」

學測考場驚見小七店員，8千人朝聖。（圖／翻攝自路上觀察學院）

照片吸引8千多人朝聖，不少網友留言討論，「騙媽媽說要去打工，結果其實跑去考學測」、「不是每個孩子人生都那麼順利，我學長高中喪父，他跟他弟半工半讀完成學業，在我印象中他幾乎每天都在打工，在學校號稱打工王」、「學生跑去小七打工，教授表示不可取；小七打工還來上學，教授表示很上進」、「結果等一下是全聯先生來監考：請支援出題」、「小七的最新服務有代考？」

有眼尖網友表示，在小七打工到一半來考試令人欽佩，但是原PO考學測還有空上網發文才厲害吧！「怎麼有人學測考到一半來發文」、「本日最強」。另有網友則說，考學測還是可以帶手機去，只是考試期間要關機且不能帶到座位上，休息時間還是可以用手機的。