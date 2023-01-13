演練間還發生有趣的小插曲，1位執行逮捕演練的員警在模擬下車逮捕搶匪情境時，不顧腳上的鞋子掉了，仍不忘本身的任務，讓他直呼「那是身體自然本能的反應」。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局第二分局日前於台灣銀行北台中分行進行防搶演練，並將演練成果以微電影的方式呈現，由員警扮演網路爆紅迷因人物串場，片尾重現金鐘獎上洗腦橋段，讓影片增添趣味效果，貼近網路世代，盼喚起民眾對金融防搶之危機意識。

為執行112年加強重要節日安全維護工作，中市警二分局與台灣銀行北台中分行合作進行金融機構防搶演練，演練中搶匪持槍闖入銀行搶劫，搶走民眾在櫃檯要存入的5萬9999元現金逃離現場，警方獲報迅速趕赴現場尋找線索、訪查證人，並透過鑑識人員勘查採證、比對證據，擴大調閱監視器，抽絲剝繭鎖定搶匪身分，大批警力在搶匪出沒地點提前進行埋伏，以為已經擺脫警方追緝的搶匪卸下心防，不料警方早已鎖定身分、掌握行蹤，並布下天羅地網，於搶匪出現的那一刻立馬逮捕歸案。

影片中，飾演歹徒的員警在搶完銀行後，變身網路上爆紅的迷因人物「藍色妖姬／黑色幽默」，一本正經的表情，將人物角色模仿的十分傳神，讓影片跳脫原本緊張的氣氛，效果十足。

演練間還發生有趣的小插曲，其中1位執行逮捕演練的員警在模擬下車逮捕搶匪情境時，不顧腳上的鞋子掉了，仍不忘本身的任務，頭也不回的拉著搶匪深怕他跑掉，他說，當時只想著要把人抓到，「那是身體自然本能的反應」；中市警二分局表示，將演練視同作戰，充分展現了平時訓練有素的成果。

春節即將到來，即將進入民眾提領現金的高峰及金融機構大量匯集錢財時期，中市警二分局分局長陳家銘呼籲，民眾至金融機構存入大筆現鈔或提領鉅額款項時，除應隨時注意自身安全，防範歹徒尾隨行搶，另可向警方申請護鈔服務，確保人身及財物之安全。