高雄陳姓女子的媽媽是獨生女，出嫁後因《祭祀公業條例》規定， 不能被列名參加家族祭祀與財產分配，陳女聲請提釋憲，質疑為何男性結婚後可列名、女性不能，憲法法庭13日判決「未涵蓋設立人其餘女系子孫部分違憲」。本判決將影響無規約的祭祀公業1221家。

憲法法庭諭知，祭祀公業設立人之女系子孫（以現存親等近者為先），尚未列為派下員者，均得檢具其為設立人直系血親卑親屬之證明，請求該祭祀公業列為派下員，並自請求之日起，享有為該祭祀公業派下員之權利及負擔其義務，但原派下員已實現之權利義務關係不受影響。

內政部主管的祭祀公業是兼具歷史傳統及民間習俗的組織，是某家族的人共同捐不動產，然後世代傳承，以不動產每年取得的利潤作為祭祀活動開銷，後代子孫可被列名的人稱為「派下員」，可共同參與祭祀及財產繼承。

本案是因高雄的祭祀公業「李祿」之設立人的次男，所生獨女是繼承人，她雖擔負祭祀李氏祖先責任，卻被認定無派下員資格，她的子女陳女等人提起訴訟，但法院引用祭祀公業規定，判決敗訴確定，陳女等人提釋憲。

陳女等人認為，規定男子生下來就可繼承成為「派下員」，女子則須歷經困難重重條件才能成為派下員，且「女子未出嫁者得為派下員 」的規定，也與《民法》沒有分嫁、娶，子女及妻子冠姓可夫妻自由約定的規定不符，違反男女法律一律平等的原則。

他們主張，祭祀公業是宗親的結社行為，但為什麼女性成為派下員要設有先決條件，男性卻無條件？現行規定侵害結社權，且祭祀公業是設立人捐助的財產，排除或限制女性為派下員也侵害財產權，請求判決違憲。