陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營為中華⺠國陸軍特種部隊之⼀，駐紮於澎湖、金門、馬祖等離島地區，主要執行海域巡弋、越界漁船驅離、水文偵察、運補護航、海上救難等任務，因應兩棲偵察營於近年陸續接撥新式快艇而肇生停泊空間需求，加上為改善船艇保修設備老舊、港勤設施及海上訓練場地不足等問題，因此擬填海造陸興建馬祖基地，今天遭環評專案小組要求補正再審。

開發單位表示，計畫基地位於南竿鄉珠螺村，設施用地⻄側為既設訓練營區，未來將透過於海岸線填海造陸方式建立設施土地，基地範圍包含陸域範圍4筆土地及海域範圍1筆土地，總計約4.9公頃，其中工程開發面積約8911平方公尺，包括填海造陸面積約1220平方公尺，建築面積2271.41平方公尺，主要設置1棟地上3樓的港勤大樓及船艇保修廠。

有環委原本建議配合國家再生能源發展政策及2050淨零排放政策，建議納入太陽能設置可行性評估及規劃，但開發單位回覆，計畫屬離島環境且位處臨海側，將導致太陽能設施快速腐蝕，後續將評估以綠化方式抵減溫室氣體排放可行性。

專案小組最後要求，強化陸域施工期間之地表逕流廢水收集及處理作業；海域施工應採用污染防止膜或防濁幕等減輕措施，並加強影響減輕對策；補充以綠化方式抵減溫室氣體排放規劃內容；強化說明施工及營運期間空氣污染物排放量增量抵換措施，並取得相關政府機關之協議文件後補正再審。