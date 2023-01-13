王中平、余皓然的19歲愛女韓菲因亮眼外貌及好歌喉備受關注，有著「最美星二代」的稱號，去年從加拿大多倫多大學休學返台才和時尚雜誌合作，拍攝一系列宣傳美照，今(13日)更在父母的陪同下受訪，宣布將正式出道。

韓菲今日在父母的陪同下接受媒體聯訪，透露從高中擔任社團主唱時就萌生發片想法。且在加拿大雙主修心理學及哲學系時多了很多獨處時間，開始會想說：「這樣生活4年是我想要的嗎？還有沒有我想要嘗試的。」深思許久發現自己依然無法放棄音樂夢，與父母討論再三後，毅然而然決定休學追夢，韓菲也表示父母都蠻鼓勵她，和她說：「進到這行要學會調適心態，得失心不能太重。」

此外，被問及對於「最美星二代」的稱號有何想法，韓菲坦言：「是蠻有壓力，他們形容得好像不是我這樣子，我自己在學校也沒有被說校花，看到這樣標題一方面很感謝大家稱讚我很好看，一方面也會覺得這樣的稱號很不像我。」余皓然也提醒女兒每個人審美觀不同，也不必理會酸民的言論。

事實上，日前在IG上自曝籌備新專輯的韓菲，也預告將在今年五月發行個人首張創作專輯。即使還未發片，她的IG帳號現已超過4.4萬人追蹤，偶爾曬出的生活點滴，屢屢吸引眾多網友前來朝聖，更紛紛為踏上夢想之路的才女加油。