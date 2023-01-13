下周就要過年了，為照顧有急迫需要的弱勢民眾，行政院今年延續加發低收及中低收生活補助，台南市原配合中央期程於19日前發放，市長黃偉哲有感於經濟弱勢家戶年前各項生活支出及採買年貨需求增加，率先提早於明天（14日）入帳，近3.8萬人受惠。

社會局表示，行政院2022年3月至12月，已針對低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，今年針對此一生活補助再延續加發1整年，台南預估逾3萬8000人受益，全年度發放金額近3億元，發放對象係設籍台南市，今年1月符合低收入戶及中低收入戶的列冊民眾進行撥款，爾後符合資格者每月底主動撥入帳戶。

社會局提醒，目前社會局與各區公所已完成加發關懷弱勢生活補助撥款工作，發放方式比照去年發放，不需民眾提出申請，由各區公所主動檢核符合資格者名冊，再由市府撥款至民眾指定帳戶，匯款存摺上均會註明「行政院發」字樣，倘因特殊原因（如帳戶被凍結或列為警示戶），無法提供撥款帳戶者，則改以現金或匯票方式發放。

黃偉哲表示，台南市照顧弱勢優先，獲知中央將針對中低及低收加發生活補助金後，率先指示社會局以市款墊付處理，以最快速度辦理發放事宜，讓有需要的市民可以彈性運用，他也要求市府團隊啟動弱勢族群關懷，必要時轉介社會局及民間單位共同關懷，透過公私部門的齊力協助，強化及落實弱勢照顧。