在調降中國等亞太市場的售價後，特斯拉最新宣布將調降其最暢銷的Model 3和Model Y在美國和德國的價格。

特斯拉在美國時間周四晚間宣布調降Model 3和Model Y價格，降價據估算介於6%～20%。這還未包括適用於許多電動車、於今年1月初生效的7,500美元聯邦購車抵免。

在美國，降價後的最新價格再加上聯邦補貼後，購買一部遠程版Model Y相當於享有31%的折扣。

在德國，Model 3和全球最暢銷的Model Y價格調降約1%～17%，具體取決於車輛的配置規格。

特斯拉上周才剛宣布3個月內第二度調降在中國的電動車價格，加上現在也調降在美國和德國的售價，意味著對於其最大的市場，特斯拉在2022年大部分時間裡一直奉行戰略已經出現反轉，當時其電動車需求強勁，平均銷售價格也水漲船高。

這是特斯拉去年未能達到交車目標後、拔擢其中國與亞洲區執行長朱曉彤負責全球生產與銷售業務以來，第一個重大的策略轉變。

在其中國製電動車去年12月在中國的交車量跌至5個月新低後，特斯拉上周五宣布Model 3和Model Y所有車款在中國的價格調降6%～13.5%。Model 3在中國的起跳價格從265,900元人民幣調降至229,900元人民幣（約33,427.84美元），Model Y的入門價格從288,900元人民幣調降至259,900元人民幣。若再加上去年10月的降價與最近在中國推出的購車優惠措施，特斯拉在中國的電動車價格已經較去年9月下跌13%～24%。

中國是特斯拉的第二大市場，僅次於美國。分析師曾表示，特斯拉在中國降價將提振需求，但也將加劇比亞迪等競爭對手跟進的壓力，可能在這個全球最大的電動車市場引爆價格割喉戰。

在調降價格後，特斯拉多款電動車在中國的售價創下歷史新低，但也引爆了買氣，陸媒報導，特斯拉在中國降價首日的交車量就超過1萬輛，隨著當地需求大幅升溫，某些車型的交車期也正在拉長。

除此之外，特斯拉亦調降其最暢銷的Model Y和Model 3電動車在日本、南韓和澳洲的售價。當時有消息指出，這是為了刺激對其最大單一生產中心上海廠的電動車需求。

特斯拉將Model 3和Model Y在日本的售價各調降約10%，為2021年以來首次降價。

本周一特斯拉也宣布在新加坡推出購車折扣。

特斯拉執行長馬斯克上個月曾表示，「劇烈的利率變化」已經改變整個產業的前景，特斯拉可能降低定價以維持銷量增長，而這將導致利潤下滑。

隨著越來越多市場降價，台灣是否跟進也引發國內關注，但日前灣特斯拉表示目前沒有調整價格的消息。不像在日本、澳洲和中國市場均由上海廠供應，台灣的Model 3由美國進口，而Model Y則從德國廠進口。