台灣迎向新電信三雄還差一步，目前包括台灣大(3045)與台灣之星、遠傳與亞太電(3682)的合併案持續在NCC(國家通訊委員會)審議階段，主要就是卡關頻譜問題，台灣大總座林之晨今日出席公開活動，對此有最新回應，他說道，目前和台灣之星的合約持續存在，只是合併時間拖久了，許多客觀條件就會不一樣，他也比喻，「你跟你朋友18歲時約好要結婚，等到28歲的時候，彼此的人生狀態可能又不一樣!」。

談到與台灣之星的合併案延宕，林之晨表示，期望整個案子可以朝向符合社會利益走，目前和台灣之星的合約持續存在，只是時間拖久了，許多客觀條件就會不一樣，只是，他也幽默比喻，「你跟你朋友18歲時約好要結婚，等到28歲的時候，彼此的人生狀態可能又不一樣」；他強調，基於合約精神，只有在任何一方有意想要終止才會終止。

林之晨談到，台灣大是上市公司，NCC對於合併案做出決定後，最終決定還是要走到董事會，才會做出最終決定，同時也要保護股東利益，由於台灣大有五位獨董、佔多數，將成為關鍵。

至於超頻問題，林之晨認為，超頻是否要繳回就看主管機關決定，不過覺得還是可以依據無線電頻率使用管理辦法第12條第4項立法條文，即「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受1/3限制。