廣積(8050)舉辦桃園平鎮廠開廠揭牌儀式，除了原本已運作多年的三重以及新莊廠區，配合未來營運發展需求，再度購置土地面積3647坪、建物面積5561坪的桃園平鎮廠區，為放眼全球的生產基地，並為營運增添成長動能。廣積去年營收創下歷史新高，法人預估今明年可望持續改寫新高紀錄。

廣積去年12月營收6.72億元，年增73.31%、月減1.21%，創下歷史單月第四高；去年第四季營收19.48億元，年增38.25%、季增3.83%，亦創歷史單季次高；去年全年營收67.76億元，年增15.91%，更改寫歷史新高紀錄。

法人預期，廣積去年前三季每股盈餘7.23元，去年第四季單季獲利有望改寫同期新高，去年度EPS上看9-10元，亦挑戰歷史新高度，今年營運更挑戰雙位數成長，明年更可望有高幅度成長，蓄勢百億元關卡。

展望2023年，廣積認為上半年主要動能有壓，整體營運會較為辛苦，首季營收年比成長、季比成長恐有壓，但去年底案子遞延、新舊案子加成，加上看好網通、智慧零售等需求持續有勁，今年度營運仍可望持續成長，並且將逐季走升。

網通方面，產品因部分缺料而供應不順，評估再待下半年料況舒緩而推升出貨放量，今年成長動能可期，出貨時程看一整年。廣積也加緊對網通投資，備戰明後年。不過網通毛利率相對低，去年網通占3.6成，今年可望占比升至四成。

智慧零售方面，廣通新拿下兩個大案子，預計今年4月起開始量產，下半年起逐步發酵出貨、產能，明後年也持續助陣營運動能。

工控方面，上半年受客戶庫存去化問題而遲緩，年中可望消化完畢，今年下半年可望呈現成長局面。

廣積目前產能為SMT線6條、DIP組裝線4條、系統組裝線10條、無塵室2間、燒機室13間。未來平鎮廠主要負責大量生產的產品訂單，如網通；三重、新莊則負責生產少量多樣產品。