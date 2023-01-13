行政院長蘇貞昌13日南下屏東新園鄉、視察鹽埔漁港一帶淹水改善工程進度，內政部承諾透過前瞻計畫斥資4.74億打造B、C幹線2處抽水站以及長板樁護岸，藉由增加排洪量能改善淹水問題，預計明年底全數完工。

內政部次長吳堂安表示，鹽埔漁港一帶會很常淹水，就是因為抽水排洪量不足，鹽埔漁港位在高屏溪及東港溪出海口交會處，受台灣海峽潮汐影響，每逢大潮東港溪與五房排水幹線水位就會壅高，進而倒灌都市側溝造成淹水，颱風豪雨來襲時也會因水位升高無法重力排放，在既有的0.2cms抽水機排水量能不夠的情況下，導致中正路周邊嚴重淹水。

行政院長蘇貞昌13日南下屏東新園鄉、視察鹽埔漁港一帶淹水改善工程進度。（謝佳潾攝）

為此，內政部規畫B、C幹線改善淹水問題，吳堂安指出，B幹線為在義仁、中正路口的國有土地上設置 3cms抽水站，C幹線則在鹽埔大排鹽埔仔橋下游渠道加蓋增設6.9cms抽水站，藉此提升整體排洪量能。

此外，內政部也在鹽埔大排下游段2側比照五房排水堤岸高度，施作長板樁護岸120M，以利鹽埔大排在高水位時能即時抽排。

吳堂安表示，B幹線部分，縣府已上網招標，也有廠商投標，19日應可順利開標，預計明年8月底完工，而C幹線則會在2月初發包，預計明年12月底完工，屆時將可有效改善鹽埔漁港周邊的淹水問題。

至於民眾擔憂抽水站設置後會不會產生噪音問題，對此，吳堂安說，規畫抽水站位置時已將民眾的擔憂列為設計考量，所以有調整相關位置，有盡量遠離民宅做滾動式處理，請民眾不必過於擔心。

對於鹽埔漁港一帶淹水問題，蘇貞昌表示很有感，他說，42年前他首次參選省議員時，這個問題就存在了，所以他也特別請行政院政委兼公共工程委員會主委吳澤成協助一次解決，也請屏東縣政府持續密切配合，所需經費將由中央支應，讓漁港更有競爭能力。