受惠成衣比重拉升，機能服飾及羽絨廠光隆（8916）2022年營收創新高；光隆13日指出，持續看好成衣消費市場，今年再添產能，越南廠第三季可投產，增加20條產線。印尼廠第四季一期可投產，新增新建6至10條新產線。另外，還會有4～5個中型品牌新客戶加入。預期，2023年的營收獲利都會比去年成長。

持續提升成衣占比，光隆統計，以2022年全年合併營收102.95億元來看，成衣占營收比重已達56％。

雖然受通膨衝擊服飾消費力道，光隆指出，今年雖然消費景氣的不確定性干擾，既有成衣客戶訂單預期持平，但因公司持續引進4～5個新品牌客戶，估計可帶來1,000萬美元的新訂單挹注，有助於成衣事業2023年持續成長。

除新客戶帶來成長新動能，光隆指出，越南產區擴建新廠可增加20條自有產線，預計可在第三季投產。另外，投資的印尼產區新廠，一期也可在第四季投產，新建6至10條新產線，最快會在第四季投產。

光隆估，至2023年底，自有產線規模可擴增至94～98條。

高毛利的成衣出貨比例提升，光隆預期，公司其他產項的羽絨、家紡事業2023年的營運可持穩、獲利也會穩增長。