正修科大今天充滿濃濃的年味！附設幼兒園小朋友春節前夕，「金兔報喜──金兔、銀兔、福兔，祝福大團拜」活動登場，向正修大家長龔瑞璋、副校長李偉山及叔叔、阿姨傳送祝福拜早年，龔校長直誇好乖好乖，發紅包給小朋友，一片喜氣洋洋。

正修幼兒園「金兔報喜──金兔、銀兔、福兔，祝福大團拜」活動熱鬧滾滾，老師將「福門開好運來」、「冰糖葫蘆」、「吉祥娃娃」、「新年步步高」、「恭喜恭喜」等多首歌曲串聯，漂亮舞蹈服、舞蹈道具和美美的小飾品，和大小朋友提前歡度春節。

龔校長發紅包給小朋友，一片喜氣洋洋。(正修科大提供／林雅惠傳真)

當充滿過年氣氛的舞蹈樂音響起，小小身軀又跳又扭的，穿著苗族服、手拿鈴鼓敲打花鼓，舉手投足滿是自信；還有穿著客家桐花服裝的幼兒手握冰糖葫蘆，除了是過年應景美味外，也增添許多魅力；而穿著長耳小比兔的幼兒則一邊唱著小兔乖乖、把門開開，一邊與同伴嬉戲，模樣真是可愛；還有穿著原住民服的2歲幼幼班小朋友，個個宛如「開心果」，肢體活動模樣可愛。

小朋友跳完拜年舞後，在校長龔瑞璋、副校長李偉山及上百位師長面前祝大家「萬事如意迎兔年」、「好運年年來、財源滾滾來」等吉祥話，現場一片喜氣洋洋。

小朋友跳著拜年舞，近距離與校長龔瑞璋、副校長李偉山互動，令教職員工驚艷，哇！好可愛哦！好有過年的感覺哦！ 喜氣洋洋的拜年舞後，緊接著是小朋友滿心期待的領紅包，龔瑞璋及李偉山走到小朋友前，將手中紅包發給他們，小朋友高興的說「校長阿伯、副校長阿伯兔年行大運」，現場充滿濃濃過年味。

龔瑞璋表示，幼兒園小朋友將生活情境融入表演節目，呈現過年的氛圍，年紀雖小，律動跳舞表現非常有趣，活潑可愛的氣氛感染到校園每一個角落。