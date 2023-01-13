一輛要價600萬的BMW M3前天（11）行經彰化員林某路段時發生失控自撞、輪胎變形，該車掛牌上路甚至不到10天，61歲女車主事後澄清當時開車的不是她，而是「修車廠員工」，該員工當時要把車開回彰化市區時發生車禍，這下恐怕得賠償車主一大筆數目。

有網友在臉書「爆料公社公開版」分享照片，該輛BMW M3當時卡在路中分隔島，輪胎甚至呈現「外八」角度，左前車輪的上半側已翻出車外，右前車輪甚至已掉落出車外，露出裡頭的線路零件，車身右側的板金也有多處遭撞凹、掉漆，引擎蓋也有些微掀起，安全氣囊已爆開，可見事發撞擊力道相當猛烈。

BMW M3失控自撞、輪胎變形，該車掛牌上路甚至不到10天，61歲女車主事後澄清當時開車的不是她，而是「修車廠員工」。（翻攝畫面）

BMW M3失控自撞、輪胎變形，該車掛牌上路甚至不到10天，61歲女車主事後澄清當時開車的不是她，而是「修車廠員工」。（翻攝畫面）

原PO當時發文稱「才掛牌跟開不到十天近六百萬的新車，就這樣被撞掉了」，而事實上經過調查，原來肇事釀禍的並非車主自己，而是「修車廠員工」，該輛BMW M3 Competition（G80）今年4月出廠，車主為61歲陳姓女子所有，肇事者為車廠員工，當時正要將客戶的車從員林開回彰化市，結果在該路口失控自撞。

事件發生在前天（11日），該車廠員工開車行經彰化縣員林市員埔路、員林大道五段路口時，失控自撞中央分隔島，讓好不容易入手新車的車主也十分無奈PO網抱怨；網友留言「沒事啦！又不是限量的，有錢想撞幾台就撞幾台」、「您終究要修車的，不如一開始就修」。