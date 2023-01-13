台東縣知本地區近日發生多起路燈電纜線遭竊案，造成夜間用路人危險，台東縣警察局刑事警察大隊與台東分局偵查隊成立專案小組，經多日埋伏、跟監，當場逮獲陳姓、劉姓兩名竊賊，並查扣高達170公斤的遭竊電纜及相關犯案工具，台東縣警局表示，全案依加重竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦，並聲請羈押。

台東縣知本地區近日發生多起路燈電纜線遭竊案，台東警成立專案小組當場逮到2名慣竊。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局副局長范振煥指出，知本發生多起電纜線失竊案，警方研判是轄區慣竊所為，歹徒事先勘查地形，企圖躲避監視器規避查緝，警方透過強力執行清源2.0專案，藉由友善通報網的查訪布建，鎖定涉案車輛及有多次竊盜前科的男子。

台東縣知本地區近日發生多起路燈電纜線遭竊案，台東警成立專案小組當場逮到2名慣竊。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警專案小組向台東地方法院聲請搜索票，埋伏在容易失竊的路段，當場逮捕正在竊取電纜線的陳、劉兩名慣竊，同時查扣高達170公斤的遭竊電纜線及犯案工具。

此外，專案小組成員小隊長曾憲台將於16日退休，仍堅守岡位守護地方治安，而陳、劉兩人遭逮還驚訝表示「以為曾小隊長已經退休了」，曾憲台隨即表示賊星該敗，他指出，陳姓、劉姓兩名慣竊涉嫌連續多次利用深夜凌晨四下無人之際，持工具剪下電纜線後，去除包覆纜線的外皮，再將銅線銷贓，全案移送台灣台東地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。