熱門網路節目《木曜4超玩》2019年起舉辦YouTube界的全明星運動會，連續三屆創造800萬到破千萬的觀看次數。最熱血的第四屆YARTIST全明星運動大會1月12日上片，短短一個晚上就創造高流量；而去年甫獲體育署「運動企業認證」的信義房屋也熱情相挺，首度加入贊助行列，替正向團結、良性競爭的運動風氣「讚聲」。

《木曜4超玩》以「一日系列」爆紅，曾拍攝「一日房仲」，體驗信義房屋第一線房仲業務員一天的工作；2019年推出獲得百萬觀眾好評的全明星運動會，這次信義房屋也熱情相挺。而信義房屋作為三度獲得體育署「運動企業認證」標章的公司，屢次以實際贊助鼓勵良好運動風氣，除了《木曜4》運動會外，2022年也贊助全大運賽事，賽會期間，更找來學生時代曾參與國內外體育賽事的信義房屋同仁拍攝加油影片，替場上選手喊聲打氣。

運動場外，信義房屋更積極打造「運動信義」、「幸福信義」的工作環境，例如2019年起，信義房屋首創「彈性福利—信福幣」制度，每位員工每年享有1萬枚信福幣、最多可發揮1.5萬元價值。信義房屋也有籃球、壘球、桌球、羽球、核心肌群、瑜珈等各種運動性社團，隨著疫情相關管制逐步開放，各項社團、賽事已經陸續恢復舉辦。

除了透過實際行動力挺體育賽事、替同仁打造健康的工作環境，信義房屋也致力提供高薪高發展的福利待遇，吸引質優人才加入。（圖/信義房屋提供）

除了透過實際行動力挺體育賽事、替同仁打造身心健康的工作環境，信義房屋也致力提供高薪高發展的福利待遇，吸引質優人才加入。例如業務新人前六個月保障月薪5萬，首創三十天工作鑑賞期，期滿不適合再加發轉職金5萬，180天全方位培育計畫、一對一師徒制，專業培訓制度讓跨領域轉職也安心。

此外，信義房屋在全台有近五百家的全直營門市，資訊資源串聯房產科技PropTech，每位業務都可享有完善資訊系統，還有AI大數據助攻，幫助精準銷售不白忙；而無論資深或資淺，績優同仁都能享有海外旅遊補助、25萬起跳至上百萬元不等的留任獎勵金等福利，無論是轉職族或是新鮮人，都能在信義房屋成就自己的永續職涯。