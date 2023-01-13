台灣證券交易所統計，2月僅宇瞻(8271)1家公司在2月22日透過證交所場地舉辦法說會。

證交所表示，今年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法說會時，每年度應「至少擇一」受邀場次。今年至目前為止，國內上市公司總計已辦理40場法說會。