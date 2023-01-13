《證交所》證交所辦法說 2月宇瞻1家 15:292023/01/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，2月僅宇瞻(8271)1家公司在2月22日透過證交所場地舉辦法說會。 證交所表示，今年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法說會時，每年度應「至少擇一」受邀場次。今年至目前為止，國內上市公司總計已辦理40場法說會。 《國際經濟》債務上限拉警報 美上月財政赤字暴增3倍 《光電股》寒冬還沒過！大立光林恩平：1、2月都會下滑 證交所 將建置倚天富資訊平台 #證交所 #2月 #法說會 #宇瞻 #國內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》美12月CPI來了 分析師這樣看 15:492023/01/12 財經 《商情》中鋼2月盤價開漲盤 為8個月來首見 14:582023/01/13 財經 國戰會論壇》重開陸客來台之門 莫走抗中老路（蕭衡鍾） 00:452023/01/13 海納百川 《國際金融》連2買後…韓外資12月轉賣 15:092023/01/12 財經 1分鐘讀財經》台積電ADR狂噴6％ 法說拋1消息讓老外大驚 08:282023/01/13 財經 創新板合格投資人突破11萬戶 自然人增長逾10倍 20:462023/01/12 財經 英發表《香港半年報告》 陸提嚴正交涉轟粗暴干預內政 10:202023/01/13 兩岸 台積電今年「先蹲後跳」！法說會關鍵重點一次看 21:332023/01/12 財經 林修銘：外資轉買 正向發展 04:102023/01/12 財經要聞 《國際金融》零售股催油門 歐股收在近9個月高點 09:482023/01/13 財經 股王保守看前景 外資寄望下半年復甦 04:102023/01/13 財經要聞 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:182023/01/13 財經 奇景Q4財報優預期 估庫存未來二至三季恢復正常 20:322023/01/12 財經 《證交所》兆豐龍頭等權重ETF於1月13日掛牌上市 07:472023/01/12 財經 汐東線都計變更啟動 2月辦說明會 04:102023/01/13 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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