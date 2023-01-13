【全程字幕】高嘉瑜遭黨員嗆眼眶紅了！王世堅聲援「別為難善良小女孩」 霸氣喊：要就來弄我 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日頻在黨內逆風發言，引起不滿聲浪，昨（12）日高嘉瑜出席副總統賴清德在台北場的「向黨員報告」發表會時，更被現場黨員嗆「背骨、下台」。對此，民進黨台北市議員王世堅今（13）日在受訪時直言，高嘉瑜就是善良天真的小女孩，先前已經受過一些風波，希望不要去為難她！

王世堅表示，高嘉瑜很誠實勇敢面對，至少高嘉瑜的態度是非常誠懇的，態度非常好，就是要面對問題，大家共同商量解決。現在黨面臨到的問題是，社會期待黨再站起來向前走，不要糾結在林智堅、高虹安這些議題上。

王世堅說，到現在為止，敗選所遇到的問題、社會質疑的問題，都沒有處理，當然也有人說國民黨更多問題，但那是國民黨的事，所以國民黨被社會唾棄。

王世堅認為，這一次2022年選舉，選民是在觀望，所以暫時沒有投票給民進黨，但也沒有把票投給國民黨，選民希望看到民進黨的改革檢討與奮起，社會還是期待民進黨有所作為。

王世堅分析，這不是在比爛，人民有智慧，民進黨要引領國家，要在無謂的議題上認賠殺出，林智堅有錯得趕快處理，這才是誠懇反省檢討改進。

王世堅強調，他心胸坦蕩，問心無愧，才敢站出來希望黨改變，希望有誤會的黨員，希望大家談一談，把意見表達就好，到此為止、適可而止。不是讓基層黨員和他爭吵，把他開除就解決問題？如果開除他可以讓2024大贏，那就開除吧！不要把時間糾結在無謂的消耗。

王世堅坦言，高嘉瑜就是善良天真的小女孩，希望不要去為難她，她先前已經受過一些風波，她也有一定問政表現。她就像一隻快樂的小鳥在飛翔，天真的在唱歌，希望看到的是高高興興快快樂樂的高嘉瑜。而民進黨遇到的問題不是王世堅、更不是高嘉瑜，「我們是點出問題的人」，黨要處理問題，不是要處理點出問題的人。