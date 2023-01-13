在日本公關界稱霸曾一夜創下6000多萬日圓的創舉、年收破3億的羅蘭（Roland），在IG上擁有60多萬粉絲，本週他旋風訪台4天3夜，行前還不忘在限時動態中用中文寫下：「我要去臺灣了！很期待見到大家～希望能見到正妹！」此行的目的是將在台推出線上課程《羅蘭的自信哲學課｜認識自我 X 翻轉人生，改變一生的關鍵思維》，他表示，首次以老師的身分線上授課相當興奮，也讓大家都很期待這堂課程的精彩內容。

羅蘭為了課程推廣，特地到西門町6號出口、萬年大樓十字路口、昆明電影街拍攝形象照。（PressPlay Academy提供）

課程會從羅蘭的人生哲學與他獨有的思維，讓學員們自我檢視及省思，透過羅蘭分享自信的關鍵實踐於生活及職場上、解決生活中因不自信帶來的困擾，羅蘭發現日本人普遍上比較害羞，臺灣人則都很積極，「大多數人都會沒有自信，很期待透過我的分享，給予大家樂觀積極的想法，進而改變人生！」天生就自信十足的他常被問「要怎麼樣才能擁有自信呢？」羅蘭覺得一定要懷抱樂觀積極的態度，人生不管是成功或是擁有自信上都需要慢慢努力，但他認為沒有自信的力量就不會成功。

也有許多人問起他當初關於成為男公關的契機，羅蘭則笑笑淡然地說到：「因為我想選擇一份能夠翻轉人生、讓人刮目相看的職業！」於是便有了現在大家所認識的羅蘭，他更表示，目前在日本還有經營脫毛沙龍，已經擁有30間店鋪，目標是朝成為日本最大的脫毛沙龍連鎖店邁進，羅蘭也想擴展國外市場，所以這次來台灣與PressPlay Academy平台合作推出線上課程，也是他經營海外事業的第一步。

羅蘭這次為了課程推廣，更特地到西門町6號出口、萬年大樓十字路口、昆明電影街等拍攝形象照，將這些擁有台灣獨特街景的地方一起捕捉進照片當中，展現出他對於本次推出線上課程的重視及用心，雖然只有短短的幾天時間在台灣，被工作塞滿行程的羅蘭仍不放過任何一丁點的機會大啖美食小吃，來台的首日就安排去逛通化夜市，他表示之前就一直很期待去夜市走走，想要感受自已在台灣的人氣，也想遇到可愛的女生。

羅蘭旋風訪台，一到就逛夜市期待見到台灣正妹。（PressPlay Academy提供）

羅蘭最愛的台灣小吃是肉圓及地瓜球，這幾天也瘋狂嘗試了其他的美食已吃到的美食有：珍珠奶茶、魯肉飯、冰火湯圓、肉粽、米苔目、臭豆腐、嘴邊肉、烤鴨等等，其中他最喜歡冰火湯圓，而令外國人都聞之懼怕的臭豆腐，羅蘭吃了之後則苦笑說到：「臭豆腐有很獨特的味道，但吃起來有點不習慣。」