印尼2名青少年因涉嫌綁架並殺害一名男童而遭逮捕。警方日前指出，嫌犯是被國外器官交易網站誘惑而犯罪，他們計劃在網路販賣死者器官。這個案件在印尼引發討論，當局已下令調查器官買賣網站。

印尼警方11日指出，在南蘇拉威西省（South Sulawesi）逮補2名年紀分別為17歲及14歲的青少年，他們涉嫌綁架及謀殺一名10歲男童，並計劃販售死者器官。

這起案件起初由男童父母向警方通報孩子失蹤後，警方調閱男童失蹤地點的監視器後，1月10日上午發現男童遺體被遺棄在一座橋下。警方指出，這兩名青少年聲稱因缺錢而受到國外買賣器官網站誘惑才犯下這起謀殺案。

錫江市（Makassar）警察局長哈里安托（Budhi Haryanto）說：「這是關於人體器官買賣的案件，嫌犯想要賺錢而產生謀殺意圖，他們計劃賣出死者的器官。」

印尼媒體指出，兩名嫌犯坦承已向該網站寄出電子郵件，表示將出售健康的器官，但因未收到回覆而驚慌，即把遺體丟棄。

這起謀殺案驚動印尼社會，兩名嫌犯將依法被起訴，而印尼女性賦權與兒童保護部部長普斯帕約加（Bintang Puspayoga）也指示相關部門對器官交易網站進行調查。

普斯帕約加說：「若買賣器官的訊息真的存在，那是令人不安且非常危險，因為這類的負面內容將影響孩童。」她並呼籲警方及司法單位應妥善處理此案，同時必須關注未成年者的權利受到保障。