賞櫻季節來臨，雄獅旅遊觀察統計全台賞櫻景點，旅客詢問度前三名分別為武陵農場、阿里山及九族櫻花祭，為帶旅客把握最美賞櫻良機，雄獅推出1至多日賞櫻遊程，不僅祭出武陵農場櫻花季保證入園服務，更獨家帶旅客欣賞高山鐵道櫻花雨，全台北、中、南皆可出發，讓旅客輕鬆暢遊各地的粉紅勝景。

全台賞櫻首選勝地「武陵農場」，種植有2.1萬株櫻花樹，超過10種不同品種櫻花，2月上旬起將由武陵特有品種「紅粉佳人」打頭陣，緊接著台灣原生山櫻花、霧社山櫻等也會陸續綻放，2月7日起園區將實施交通管制，車輛必須持有通行證才可入園，為替旅客解決交通困擾，雄獅推「武陵賞櫻」遊程，旅客不用再舟車勞頓免申請即可輕鬆入園。

特色「賞雙櫻」遊程，前往武陵農場再到春季賞櫻絕對不能錯過的「福壽山千櫻園」，園內種植6千株櫻花，包含緋寒櫻、富士櫻及大島櫻等，其中特別推薦園區內紅白相間的電信塔，在櫻花樹襯托之下，能夠拍出號稱台版「偽東京鐵塔」美照，讓人有置身日本賞櫻的錯覺，此外日前開放訂位的福壽山農場「國民賓館」，造成秒殺搶購熱潮，雄獅也推出保證入住行程。

阿里山櫻花季即將在3月初登場，櫻花搭配森林鐵路的景色堪稱一絕，走訪一趟可見40多種櫻花，其中阿里山派出所、阿里山賓館及沼平車站櫻木鐵道等地都被譽為賞櫻勝地，此外阿里山百年吉野櫻「櫻王」更是人氣必訪，為讓民眾有更多元的賞櫻玩法，雄獅推獨家「阿里山蒸汽檜木賞櫻列車」遊程，帶旅客在仿日本皇室車體打造的檜木車廂中，欣賞全台唯一高山鐵道櫻花美景，從阿里山車站一路到沼平車站，感受春櫻飛舞的浪漫風景，還可安排前往對高岳車站，將全台最美日出及雲海一次收進口袋。

雄獅並首創鐵道旅遊獨家產品，安排環島行程帶旅客搭乘全台6種不同列車，除阿里山蒸氣檜木列車賞櫻外，還有糖鐵五分仔車、藍皮解憂號、高雄輕軌、高鐵及台鐵EMU3000，帶旅客感受台灣鐵道旅遊魅力。

全台人氣第三名的「九族文化村」種植有5千多株櫻花樹，為日本海外認證的賞櫻名所，樂園櫻花祭將於2月初起跑，除了賞櫻之外，樂園同步推出多項特殊活動，如夜舞祭、太鼓表演及日式浴衣體驗等，還有獨家櫻花市集，打造充滿日式風味的攤商，販售櫻花祭限定商品。

為了讓遊客感受有別於以往的賞櫻氣氛，到了晚間更將於櫻花樹打上五顏六色的燈光，營造特色「賞夜櫻」，雄獅針對親子族群設計「九族清境賞櫻」2日遊程，帶旅客飽覽九族櫻花美景，再到清境半公里長的「櫻花步道」，與綿羊同框拍出超萌賞櫻照。