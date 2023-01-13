位於竹北的萊姆產後護理之家，去年傳出虐嬰爭議，經新竹地檢署調查結果認定並無虐嬰事實，也獲得不起訴處分。萊姆產家透過聲明指出，司法已經還給萊姆產家清白，但網路上卻一再被攻擊渲染，網路上的言論誤導大眾，已對產家商譽造成影響，希望透過澄清聲明，還原事件全貌，捍衛產家商譽，並盼網路謠言別再以訛傳訛。

萊姆產家表示，新竹地檢署勘驗錄影檔案結果，萊姆產後護理之家沒有虐嬰情事，已於不起訴處分書載明，新竹地檢署調查結果認定當值照顧員並未見明顯傷害嬰兒動作，不能認定該照顧員有故意傷害之情事，並無虐嬰事實。護理中心與其他照護員於監督、管理並無違規，也無故意傷害之行為，給予不起訴處分。

萊姆產家也在臉書粉專公開說明，調查結果已經白紙黑字寫明清楚，還是無法抵擋被渲染和攻擊的言論，網路謠言造成商譽損失慘重。萊姆產家聲明表示，事件發生後，均依照法律程序配合調查，並承擔結果，面對過去糾紛，萊姆產家承擔應負起的責任，深刻檢討並且持續改進。

萊姆產家表示，感謝司法還清白，網路上不少散布萊姆產家的言論，嚴重誤導大眾，讓萊姆產家不堪其擾，也確實影響營運，特別再次發布聲明，澄清事實捍衛商譽，強調網路謠言應適可而止。萊姆產後護理之家開業以來，全體同仁都用心認真照顧產婦的健康、照顧可愛的寶寶，未來會持續改進並提供專業優質的照護服務，希望網路謠言別再以訛傳訛。