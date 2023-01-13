FIFA（國際足總）13日公布一系列獎項的入圍名單，其中在最佳男子球員方面共有14人入選，梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）及哈蘭德（Erling Haaland）等球星在名單內沒有意外，至於轉投沙烏地聯賽的C.羅納多（Cristiano Ronaldo）則是自2016年設獎以來，首度無緣入圍FIFA年度最佳男子球員。

過去一年對於梅西來說收穫滿滿，贏得世界盃、法甲及法國超級盃冠軍，拿下了生涯第2座世界盃金球獎，還成為阿根廷隊史射手王及打破世界盃出場紀錄。梅西的隊友姆巴佩同樣贏得法甲冠軍及世界盃金靴獎，成為該季法甲聯賽進球及助攻雙冠王，也入選2021-22年歐冠聯賽最佳陣容。而轉戰英超打出驚奇的哈蘭德則是入選了2021-22年德甲最佳陣容，並只花了8場比賽完成3次帽子戲法，是英超聯賽歷史最快。另外入選最佳男子球員的還有本澤馬（Karim Benzema）、德布勞內（Kevin De Bruyne）、莫德里奇（Luka Modric）、內馬（Neymar）、薩拉（Mohamed Salah）、小維尼修斯（Vinicius Jr）、馬內（Sadio Mane）、萊萬多斯基（Robert Lewandowski）、哈基米（Achraf Hakimi）、阿瓦雷茲（Julián Álvarez）及貝林罕（Jude Bellingham）。

年度最佳男子守門員入圍名單：E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、布努（Yassine Bounou）、阿利森（Alisson Becker）、庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）及艾德森（Ederson）。

年度最佳男子總教練入圍名單：史卡洛尼（Lionel Scaloni，阿根廷）、德尚（Didier Deschamps，法國）、雷格拉古（Walid Regragui ，摩洛哥）、安切洛提（Carlo Ancelotti，皇家馬德里）及瓜狄歐拉（Pep Guardiola，曼城）。