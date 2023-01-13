離岸風機供應鏈相關產品超大、超重，若稍有不慎就會造成人員傷亡。（張亦惠攝）

勞動部13日執行全國北中南區歲末春安聯合督導，中區部分由勞動部次長王尚志率領，到台中港西碼頭風電產業專區3間公司稽查，檢查結果共違反31項、2處停工，共開罰34萬元罰鍰。王尚志表示，稽查只是手段，開罰不是目的，希望督促事業體加強強化防災作為，避免發生憾事。

勞動部政務次長王尚志、勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌與台中市副市長王育敏、勞工局長張大春13日到世紀樺欣風能股份有限公司、天力離岸風電科技股份有限公司及西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程稽查，其中世紀樺欣被開罰24萬元、西門子歌美颯遭開罰10萬元，天力離岸雖也有缺失部分，但因非立即危害，要求限期改善。

王尚志指出，今天稽查可發現作業現場存在墜落、化學品危害及吊掛物飛落等職安問題，在世紀樺欣風能公司有2處因可能立即造成危害，分別是平台高差2公尺未設置護欄桿，可能造成員工不慎墜落；滾輪架未設置漏電斷路器，可能使員工觸電，已要求業者該部分停工，並立即改善。

王育敏則表示，台中市府非常重視勞工職業工作環境安全，全力配合中央稽查，年關將近，很多歲修及趕工情況，在趕工的過程中，難免增加職災風險，提醒各事業單位對於勞工工作環境安全不能鬆懈，在拼經濟的過程同時顧好安全，大家才可安心過好年。

王尚志說，離岸風電更是政府綠色能源政策中的重點，風機因大型化發展，供應鏈相關產品超大、超重，若稍有不慎就會造成人員傷亡，因此特地選定3家相關場所稽查，督促事業單位強化高危險作業的防災作為，勞檢只是最後一道防線，勞工安全還是需要雇主來強化。