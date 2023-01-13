由於俄羅斯出兵烏克蘭，西方國家施加全面的制裁，導致俄羅斯無法從歐盟進口產品；但另一方面，中國和俄羅斯的貿易更加緊密，2022年雙方的貿易金額來到歷史新高的1.28兆人民幣(約1900億美元)。

中國的海關總局在新聞會上說，2022年中國對俄羅斯的進出口，佔中國整體貿易的3%。

中國對俄國的商品出口，已連續六個月成長。

根據路透對產業資料的分析，2022年俄羅斯對中國的石油天然氣輸出增加了一倍以上，突顯出總統普丁希望分散和多元化能源出口銷售的努力。

根據俄羅斯天然氣工業(Gazprom)的資料，去年中國透過「西伯利亞電力」管線進口的俄氣，增加至少50%；去年前11個月俄油的輸入也增加約10%，達到約8000萬噸。

根據周五中國海關資料的進一步估算，去年12月中俄貿易急速放緩，中國的出口為年增8.3%，低於11月的年增17.9%；中國的進口為年增8.3%，低於11月的年增28.5%。此顯示中國突然撤去防疫管制，染疫人數激增，影響到國內需求。