網石(6468)母公司網石集團(Netmarble Corporation)，旗下區塊鏈子公司MARBLEX與幣安簽署合作備忘錄(MOU)，在2個組織之間建立策略合作夥伴關係。透過此次合作，MARBLEX計畫在幣安區塊鏈基礎設施的支持下擴展其穩定的生態系統。這將強化MARBLEX目前基於遊戲的區塊鏈生態系統，進一步提升在全球市場層面的使用者流量。

MARBLEX將尋求機會藉由運用幣安的基礎設施來強化其生態系統。做為策略合作夥伴，幣安將與MARBLEX攜手提供Binance Custody解決方案、幣安支付與Binance Connect。

這一策略合作夥伴關係將強化MARBLEX基於遊戲的區塊鏈生態系統，並提升在全球市場層面的使用者流量。

MBX是一個基於韓國網路巨頭Kakao所推出的區塊鏈平台Klaytn主網的區塊鏈生態系統。該區塊鏈生態系統不僅鼓勵玩家們的自然互動，還將會為參與提供獎勵。