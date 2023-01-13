台北市議員趙怡翔向台北市交通大隊調閱資料後，今日公布台北市2022年十大危險路段，他指出，台北市長蔣萬安日前提出要優先實施路平專案的路段，10大危險路段皆未被納入，但路平專案應該優先針對危險路段，將經費用在刀口上，否則相關計畫將淪為政治作秀，對市民無太大幫助。台北市長蔣萬安回應，上周是針對松江路等主要道路進行路面更新，2月28日前6路段就會全數完成路平工程。

根據台北市交通大隊統計，2022年交通事故量最高仍為士林區的中正路，全年事故數達1107件，年增 10.7％，平均每日就有多達3起車禍發生，而其他前端危險路段事故件數也皆攀升，除了中正路，另外9條危險路段分別為民權東路六段945件、基隆路二段709件、中山北路五段702件、忠孝東路四段697件、民權西路654件、仁愛路四段628件、北安路624件、和平東路三段605件、辛亥路三段605件。此外，依據交通部道路交通安全督導委員會最新資料，台北市2022年1月至10月事故死傷數已達 27001人，較去年同期增4.4％，而其中行人被撞計1589件，比去年同期高7.8％。

趙怡翔表示，近期國際媒體關注台灣的交通問題，重創台灣國際形象，連台北市的行人環境都引來國際知名論壇熱議，現在政府最新統計資料更能讓市民看清問題的嚴重性，在各國正在採取「零傷亡願景計畫」（Vision Zero），將交通事故率化為零同時，台北市的交通事故卻日益增加。

趙怡翔指出，台北市無數路段欠缺改善，優先施工順序當應參考道路事故數量等標準，這樣才能有效利用有限的道路經費，立即改善交通環境，但比較可惜的是，蔣萬安所公布的路平專案優先路段，全數不在台北市10大危險路段名單中，「經費未花在刀口上」。

趙怡翔說，台北市交通環境持續惡化，平均每日89人死傷，台北市交通改善已經不能再等，更不能隨意將交通經費花在政治作秀上，若台北市的危險路段不優先處理，路平專案是做給誰看？相信這不會是台北市民所樂見的方向，未來路平專案應顧及多元交通方式，不能僅針對車道路面進行改善，同時也該將機車動線、人行道設施及道路標線等面向納入其中，也得配合教育及執法手段，確保路平專案能有效給予所有用路人一個更安全舒適的交通環境。

台北市長蔣萬安今受訪時則回應，趙怡翔公布的統計數據是針對去年，北市府上一周針對主要道路包括松江路等路段都完成了路面更新，也有很多民眾回饋，過去騎車都提心吊膽，現在都感受到平穩安全，市容也有改善，目前市府規畫年前3個路段，年後3個路段，2月28號以前都會完工。