櫃買中心今（13）日舉行新春餐會，董事長陳永誠指出，111年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及67家(含12家申請登錄戰略新板)，均達成櫃買中心目標，櫃買中心積極扶植優質企業進入資本市場之效益持續顯現。

過去一年全球持續受到新冠疫情、Fed升息及俄烏戰爭影響，所幸台灣的疫情控制得宜，在堅實基礎下持續展現活力，111年度櫃買指數收盤180.34點，雖然較前一年度下跌24.08％，惟上櫃股票成交日均值604.82億元，仍為歷年次高；同年度外資成交比重達20.47％，較110年度成長17％，創下歷史新高，在全球股匯市的波動下，櫃買市場表現堪稱穩定。

債市方面，櫃買中心持續深化國內永續金融發展，繼整合綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券為永續發展債券專板後，111年度再推出可持續發展連結債券（SLB）櫃檯買賣制度。111年永續發展債券發行量再創新高，達新台幣1,122.47億元（44檔），流通在外餘額達新台幣3,633.34億元（126檔）。

國際債券全年度共計發行146檔，總發行金額約新台幣4,961.53億元（174.06億美元）【包含4檔結構型國際債券5,830萬美元】，111年底流通在外共計872檔，流通在外餘額達2,079.70億美元。另111年債券ETF掛牌檔數81檔，發行規模達1.19兆元，掛牌檔數及發行規模，在亞澳地區各主要證券交易所中排名第1名，在世界各主要證券交易所中，排名第7名。

櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續完善市場制度，以提供企業及投資人多元化之需求，111年櫃買市場成績表現尚屬穩定。展望未來，在各國防疫政策全面鬆綁及升息幅度可能降低下，櫃買中心將持續以營造友善籌資環境，推動企業進入多層次資本市場、建構多元創新平台、強化ESG永續發展、提升市場交易動能與資訊安全，並持續強化投資人教育宣導及推動國際交流合作目標而努力。

櫃買中心期許在新的一年除持續深耕我國資本市場外，將持續遵循ESG原則、永續發展目標與公司治理3.0等相關政策，協助企業邁向永續轉型，達成淨零碳排目標，共同推動資本市場永續發展。