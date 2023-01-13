謝佳見、王瞳、程予希處演的《決勝的揮拍》，王瞳和程予希兩位閨蜜喜歡同時喜歡謝佳見，讓兩人情誼出現變化。為此王瞳表示這一次拍《決勝的揮拍》，結交了許多好朋友，尤其在劇中跟程予希的閨密情誼根本不用演，對於好笑的也會一起捧腹大笑，兩人從第一次見面就「相見恨晚」。

程予希跟王瞳在劇中演出閨密，戲外兩人也成好姊妹。（民視提供）

主動出擊告白的王瞳，表示從來沒有向男生主動告白過，但以前很流行做手工餅乾或巧克力，有次做很多巧克力，送給暗戀的男生，但跨不過去心中的障礙，不敢告白。很謝謝劇中角色許寶芝，這麼勇敢大方的表露心思，是很不一樣的嘗試。

程予希在劇中喜歡上助理教練謝佳見，兩人互動散發粉紅泡泡。（民視提供）

程予希在劇中主動向謝佳見飾演的唐家杰道歉，讓她想起之前和閨密冷戰吵架的經驗，但跟閨密兩人正好在拍同一部戲，戲裡也是演閨密好友，熟悉她們的工作人員也完全沒發現，因為聽到「action」的指令，還是立刻在狀態裡面，只是一喊卡就立刻「零互動」，最後是結束工作到家，才打電話和對方聊開來，「從晚上聊到早上，大約講了7個小時，兩人才真的和好，現在回想當初吵架的點都超幼稚，覺得很好笑」。

《決勝的揮拍》每週六晚上10點鎖定民視、中華電信MOD及HamiVideo，每週日晚上8點鎖定緯來戲劇台、馬來西亞Astro歡喜台也可以透過MyVideo 、KKTV、四季線上收看《決勝的揮拍》!