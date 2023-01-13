過去小金門地區僅由烈嶼消防分隊獨立負責救災救護勤務工作，如發生大規模災害僅能調度大金門消防分隊，由人員攜帶隨身裝備後搭乘交通船支援烈嶼勤務，救災工作大打折扣。隨著金門大橋通車之便利，消防局救災能量也因此得以整合強化。今(13)日上午消防局特別辦理烈嶼地區火災搶救演練，動員大小金門消防車、救護車及雲梯車合計8部，參與人員50人，迅速完成救災任務，也突顯通橋前後救災之效益。

消防局今(13)日規劃辦理之烈嶼鄉火災搶救演練，情境模擬烈嶼鄉公所發生汽車火警，地下室竄出火舌及濃煙蔓延至各樓層。駕駛車輛員工頭部及肢體受傷，另1人受困位於四樓陽台上等待救援。烈嶼鄉公所經啟動自衛消防編組執行通報、避難引導及安全防護工作，將人員疏散至安全區域清點人數。接續由消防局執行火災搶救任務，烈嶼分隊2名消防員佈署水線控制地下室火勢，另2名消防員協助受傷員工送往醫院治療。

金門縣消防局未來將持續加強整體消防戰力精進提升，保障鄉親生命安全。(圖／金門縣消防局提供)

搶救過程中，第一大隊、金城分隊及金寧分隊已迅速通過金門大橋抵達烈嶼地區支援救災。第一大隊人員到場後提升指揮層級，加強救災安全管理、水源調度及通訊聯繫。4樓平台待救民眾由金城消防分隊雲梯車救下後檢查無明顯傷勢，其後烈嶼分隊會同金城、金寧分隊人員加強水線戰力，正面進攻撲滅火勢，及逐層搜索確認待救民眾。搶救演練出動消防車、救護車及雲梯車合計8部，參與人員50人，共同完成一場逼真且務實的消防演練。

演練動員大小金門消防車、救護車及雲梯車合計8部，參與人員50人，迅速完成救災任務。(圖／金門縣消防局提供)

消防局表示，因烈嶼居住人口及各類案件較少，近年雖未發生大規模災害，但往往於兵棋推演或災情想定模擬狀況下，仍讓人不禁擔心救災效率及鄉親安全。所幸金門大橋通車後，建構起大小金門共同生活圈，消防局救災能量也因此得以整合強化。

消防局長呂英華則表示，過去消防分隊四加一狀態，各項規畫工作效益遭到打折降低，如今大小金門消防救災戰力整合後，消防局已將戰力佈署規劃及派遣支援模組做通盤檢討後調整，另外轄區主要道路及消防水源狀況，亦已責成各分隊編排消防車巡邏勤務加強熟悉，以利第一時間迅速抵達救災現場。

呂英華說，金門大橋通車啟用後，「離島中的離島」已成為歷史名詞，消防局未來將持續加強整體消防戰力精進提升，透過推動消防救災專業化及現代化，帶給金門鄉親最優質安全的消防服務。