【全程字幕】高嘉瑜遭黨員嗆眼眶紅了！王世堅聲援「別為難善良小女孩」 霸氣喊：要就來弄我 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜昨晚出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢，對此，台北市議員王世堅表示，我跟高嘉瑜是議會十幾年同事，希望看到快樂的她，不要去為難她，要來弄就弄我，要大小聲我也不怕。

王世堅表示，高嘉瑜很誠實勇敢的面對，態度誠懇，面對問題解決問題，同樣黨內也面臨社會期待，要快站起來向前走，不要總糾結前新竹市長林智堅、新竹市長高虹安議題上，至於有黨員說國民黨更多問題沒處理，但那是國民黨的事，要比好而不是比爛，林智堅錯的、被質疑的政績快處理，這才是向社會誠懇反省的表現。

王世堅直言，我心胸坦蕩才敢站出來希望黨能改革，該怎麼做高層領袖都了然於胸，而不是讓基層黨員跟王世堅爭吵，若開除王世堅2024就能大贏，那就開除，但問題不在這，若要用黨紀處理，我不抗辯，也不主動退黨。

被問到高嘉瑜上午受訪眼眶泛淚，是否會心疼，王世堅直言，我跟高嘉瑜是議會十幾年同事，看到高嘉瑜像快樂小鳥，也希望看到快樂的她，要來弄就弄我，我是不會掉淚，要大小聲我也不怕。

王世堅也說，高嘉瑜善良天真，不要為難她，民進黨遇到的問題，不是王世堅，更不是高嘉瑜，我們是點出問題的人，黨要去處理的是這些問題，不是處理點出問題的人，相信副總統賴清德也了然於胸，知道該怎麼做。

至於高嘉瑜是否因沒派系才被攻擊很慘，王世堅表示，多少有關係，但政治再怎麼爭鬥，不要去破壞人性善良，而是否想選立委跟高嘉瑜站同陣線幫更多民進黨員發聲，王則連聲稱不會，那死得更快。