竹北市代表會昨審議通過，普發6000元民生紓困金，民進黨發言人、前新竹市議員李妍慧以3大理由喊話新竹市長高虹安喊話，應慎重考慮跟進發放，勿讓新竹市民感到相對剝奪。高虹安回應，新竹市非自償債務仍有100.17億元，考量到財政健全與紀律，決算賸餘數會優先還債，現階段不會跟進發放。

高虹安今參加敬軍活動，針對竹北市普發6000元，李妍慧喊話竹市應考慮跟進，高虹安表示，新竹市政府主要的對口層級單位是新竹縣政府，會繼續觀察竹縣普遍做法。

但高虹安也表示，昨天在看到前議員李妍慧拋出相關竹市也要普發6千元的議題與計算後，也已立刻責成財政處、主計處進行計算，雖決算雖有賸餘數，但實際債務超過100億元。

高虹安說明，2020、2021年新竹市的法定預算分別短絀19.07億元、19.69億元，但收入增加、撙節支出的結果，決算賸餘分別為8.77億元與8.08億元，雖然看來有賸餘，但實際上債務超過100億元，包含世博台灣館、產創園區作業基金因營運不善，目前負債11.67億元，審計處也曾提出警示。

高虹安說，新竹市政府非自償債務100.17億元，這部分需要靠市庫償還，考量到財政健全與紀律，新竹市的決算賸餘數應該以優先還債、執行重大施政策略為原則，以減輕舉債壓力，避免債留子孫。

高虹安指出，前議員的提議只看到收入，但沒看到支出的相關需要，且新竹市政府不像竹北市沒有負債問題，她認為不太適合用不同的財政基礎來比較，但也會持續請財政處、主計處盤點財政規畫，並向市民完整報告，但現階段來說，依目前財政狀況，不會跟進竹北市普發6千元現金。