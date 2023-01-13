路透社13日報導，外傳中國大陸電動車製造業者比亞迪，計劃2023年中將在越南建廠並製造車用零組件，目前則在選擇合適地點。外界分析，比亞迪可能要減少在中國大陸產能，同時強化東南亞供應鏈，這也都是比亞迪全球擴張化的其中一環。

爆料者指出，目前已在越南製造太陽能板的比亞迪，這次可望在越南北部地區砸下至少2.5億美元，增加越南投資比重。路透社表示，比亞迪到越南設廠，是要避開中美之間競爭砲火，還有不要重蹈新冠疫情時，產線一度慘遭封鎖的覆轍。

拒絕評論越南設新廠報導的比亞迪，2022年在中國大陸電動車銷售量，比特斯拉至少要多出1倍以上。除了越南以外，比亞迪業務觸角也伸向新加坡、日本以及歐洲等地。

在股神巴菲特支持下，比亞迪生產插電式混合動力以及純電動車。跟特斯拉一樣，比亞迪也涉足部分供應鏈產品，包括生產電池等，這種策略有別於老一輩的汽車製造同業。

2022年9月比亞迪曾宣布，要在泰國蓋一座到了2024年時，年產能達15萬輛的電動車組裝廠。路透社指出，比亞迪希望藉著這座越南新廠，達到產能增加、成本控管與生產多元化等目的。

尚不清楚比亞迪在越南將生產哪些零組件，是否包括電池或電池模組等。但比亞迪與面板大廠京東方，兩者在越南的投資總金額6.5億美元，比陸企2022年全部在越南投資25億美元的4分之1還要多。

除了大陸公司比亞迪，美國蘋果電腦等部份美企與合作的供應商，像是富士康以及立訊，也一直在尋找中國大陸以外的其它生產基地，東南亞的越北就是口袋名單之一。

根據了解，比亞迪正在尋找並打算租下80公頃左右的工業用地，將越南設廠面積再擴大一倍以上。目前，比亞迪生產太陽能板的越南工廠面積，約為60公頃。日後，比亞迪這座越南新廠，可望出口零組件給在泰國的整車組裝廠。

此外，越南新廠也可提供從中國大陸進口的比亞迪汽車在地化服務，像是維修保養等。最大備感威脅者，則是甫從2019才剛開始販售汽車並計畫在歐美擴張業務的越南本土車商VinFast。

上個月，美國商務部發現到並開始調查，比亞迪與其它陸企一直在規避美國對中國大陸太陽能電池，以及面板開徵長達10年之久的關稅。若預計5月出爐的調查結果屬實，就代表比亞迪等藉著洗產地方式，都在東南亞組裝好商品後再運往美國。