中華電(2412)總經理郭水義今(13)日出席「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，他以「中華電在元宇宙發展之關鍵網路建設與政策因應」為題，分享中華電在元宇宙時代來臨的具體作為。

郭水義潭島，為呼應總統蔡英文在111年5月於「元宇宙XR Hub Taiwan啟動典禮」中，對於打造元宇宙數位科技應用之期許，以及數位發展部「跨平台互通標準」等相關元宇宙政策，中華電一直積極以4個ABC資產，即「人才、雲網、科技、夥伴」來賦能To B、To C、To G的全面向元宇宙智慧應用，並以「一個人走得快，一群人走得遠」的廣結盟理念，攜手生態系夥伴共同打造元宇宙新世界。

郭水義談到，中華電長年以來投入綿密行固網寬頻布建、機房雲端資源建設、以及前瞻資通訊技術研究，包括5G獨立組網(SA)、網路切片、5G企業專網、固網光纖FTTH、FWA固定無線接入、Mesh Wi-Fi/Wi-Fi 7、MEC行動邊緣運算、專網安全防護等，滿足元宇宙世界對「高速率」、「低延遲」、「大連結」以及「涵蓋率」、「運算力」、「安全性」等關鍵雲網需求。

除布建元宇宙關鍵基礎設施外，郭水義表示，中華電更結合國內文化、藝術、娛樂等創意領域的先驅者，在兩廳院等場域，合作展演多場異地共演、虛實融合的創新創意活動，積極布局元宇宙的消費市場商機。另一方面，中華電也秉持過去協助政府、企業數位轉型的經驗與理念，進一步在「消防、交通、醫療、製造」等企客市場領域，協助政府與企業的元宇宙轉型，探索數位虛擬世界的新商業模式。