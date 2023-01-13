歷經多次流標，基隆市連接忠四路及仁五路的仁愛橋改建工程，去年成功發包，基隆市工務處預計將在農曆年後開工，避免影響。但由於仁愛橋是基隆市區的交通要道，為避免對市區交通過度衝擊，市府也已推出初步的交通替代方案，送交通處審核。

2019年宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，基隆市政府委外進行市內老舊橋樑的評估，包括忠二橋、忠三橋及仁愛橋都被列為應立即改建的橋樑。去年基隆市府已重建忠二及忠三橋，僅剩同樣跨越旭川河的仁愛橋還沒改建。

去年基隆市府多次針對仁愛橋改建工程招標，但因為仁愛橋上方就是中正高架橋，施工難度頗高，流標了4次。直到基隆市府將預算增加到7700萬元，並將工法由「半半施工」改為「全封閉施工」，才順利發包。

不過由於仁愛橋連接忠四路及仁五路，是市區的交通要道，再加上工期長達10個月，為避免造成市區交通重大衝擊，因此市府初步提出交通維持建議方案，將以孝二路、愛一路及成功一路做為替代道路，已提送市府交通處審核，希望能在二月或三月底的道安會報中審議通過。

基隆市工務處養護工程科長簡翊哲表示，施工交通維持計畫通過後，可望在農曆年後約3、4月開工。不過，近期改建的前置作業已經展開，自來水公司近日便進行管線遷移前置作業，農曆年後將配合工程進行改管，屆時恐將停水23小時。市府已建議自來水公司在年後選個周日到周一，趁崁仔頂漁市休市期再進行工程。

另一方面，在仁愛橋施工期間，途經仁愛橋的公車路線也勢必將改道，工務處也已請公車處協助，調派大客車進行替代道路試跑，發現因為市區路幅狹小，忠一路右轉孝一路時，可能會發生問題，也已請都發處協調，在正式開工前進行截角改善及圍籬退縮，增加行車順暢及安全性。