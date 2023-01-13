全國高級中等學校教育產業工會表示，今年學測自然科，生物領域題目反應諾貝爾科學時事，著重圖表判讀能力，緊扣探究實作的精神符合課程綱要且鑑別度非常高，但題目中偏難，學生要得高分不容易。

至於地球科學題目偏難，學生作答困難度高，但可鑑別出對課程內容精熟的學生。全中教指出，地球科學部分考題靈活，扣合108課綱的精神，題目中偏難，多為高層次（應用、分析、綜合、評鑑）題型，可鑑別出熟讀地球科學各主題並具有自然科科學素養之學生。

探究與實作的跨科考題充分展現地球科學為應用科學的特性，考生須靈活運用物理與化學等基礎科學概念，發揮探究與實作的精神，並運用分析與統整的能力，才能選出正確答案。美中不足之處為第54題的配分，若能再說明題目的推論依據內容需著重哪些重點，可讓學生更能在作答時間內展現出本試題想鑑別的能力。

化學領域則考貝魯特硝酸銨爆炸時事，實驗題多具有鑑別度，難易度中等。全中教說，化學領域取材包含時事議題如 （24）、實驗題偏多（19.20.25.26.27）包含探究試題（47）、生化跨科題（45~47、55~60），試題取材範圍合宜。其中26題如果能提供實驗裝置圖，題目能讓學生更清晰了解有助於解題，將更容易作答。

至於物理領域，缺少課綱探究與實作相關試題，無素養導向的真實情境問題，主題的分布不均，考題較無挑戰性。

全中教指出，物理領域題目難度屬中偏易，第一部分試題著重課本內容，較少傳統計算題，多為閱讀理解與圖表判讀即可得到答案，第35題涉及熱力學第一定律的理解與應用，屬較難的試題。第32題為偵測血液流動的都卜勒效應，與去年學測第50題試題類似。

全中教說，物理領域缺少108課綱強調的探究與實作能力相關試題，也缺乏素養導向的真實情境真實問題。主題的分布較缺乏電與磁的統一與量子現象單元相關試題。對於中上學生而言，物理考題較無挑戰性，但對建立學習信心會有幫助。